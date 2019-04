Lazio pari al 95', Sassuolo sfiora colpo

ROMA, 7 APR - La Lazio assapora il gusto del successo, si gode per qualche minuto il 5/o posto con una partita in meno, poi viene raggiunta e superata da un Sassuolo granitico, riuscendo ad acciuffare il pareggio nell'ultimo assalto alla porta di Consigli. Finisce 2-2 all'Olimpico e accade tutto nel secondo tempo: quattro gol e un tourbillon di emozioni e colpi di scena, dopo un primo tempo brutto che regala pochi sussulti. Al 4' st l'episodio cambia il match dopo il tocco, prima sul costato e poi sul braccio di Locatelli. Abisso e il Var decretano il rigore, che Immobile trasforma. Ma la gioia biancazzurra dura appena 4', con Rogerio abile ad approfittare di un ping pong in area e a battere da pochi passi Strakosha. Al 44' arriva la beffa: Berardi scambia con Sensi, riceve e infila con un diagonale Strakosha. Sembrerebbe fatta ma al 50' Lulic raccoglie un cross di Immobile e regala l'insperato 2-2.