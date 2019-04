Marotta, Icardi? Pensiamo a presente

MILANO, 07 APR - "Oggi Mauro è un giocatore dell'Inter e deve giocare nel migliore nei modi, fermiamoci a questa considerazione, valutiamo il presente eparliamo da presente. Per il futuro c'è tempo". Lo ha detto l'ad dell'Inter Beppe Marotta, commentando la situazione di Mauro Icardi. "Ha 26 anni, è un giocatore che dalla sua ha il fatto che è un uomo che deve crescere e fare esperienza come tutti i 26enni - ha proseguito a Sky -. È giusto dare un'inquadratura ad un giocatore come lui che ha grandi qualità e deve metterle a disposizione dell'Inter nel migliore dei modi". "La reazione del pubblico verso Icardi? Penso che la gente sappia che prima di tutto viene la società, viene la maglia e vengono i colori e sanno che dobbiamo raggiungere un risultato importante e dobbiamo restare tutti uniti", ha concluso Marotta.