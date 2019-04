Calcio: Icardi titolare a S.Siro, out Nainggolan c'è Vecino

MILANO, 07 APR - Mauro Icardi torna a San Siro dopo più due mesi ma per la prima volta senza la fascia di capitano. Luciano Spalletti lo conferma titolare dopo la sfida di Genova. Unico cambio nell'Inter rispetto al turno infrasettimanale è Vecino, schierato al posto di Nainggolan al fianco di Perisic e Politano. A centrocampo, nel giorno del suo venticinquesimo compleanno, Gagliardini con Brozovic. In difesa D'Ambrosio, Skriniar, Miranda e Asamoah. La stessa formazione schierata all'andata e che dovrà quindi riscattarsi. L'Inter per quello che è stato definito da Spalletti il set point per la Champions scenderà in campo con la maglia usata anche nel derby per celebrare il ventennale della partnership con Pirelli. L'Atalanta, che punta a conquistarsi un posto in Champions scavalcando il Milan, senza Zapata squalificato, si affida a Pasalic insieme a Ilicic e al Papu Gomez.