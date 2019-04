Brexit: May ammette, senza i laburisti non ce la faccio

ROMA, 7 APR - Nel pieno dei negoziati con il Labour sul suo accordo di divorzio dall'Unione europea, Theresa May ammette per la prima volta che l'unico modo per farlo passare a Westminster è con l'aiuto del partito d'opposizione. In un comunicato reso noto nella tarda serata di ieri la premier britannica ha dichiarato di "aver fatto tutto ciò che era in suo potere" per persuadere il suo partito e i nordirlandesi del Dup ma a questo punto "deve tentare un approccio diverso". "Non ho altra scelta che tendere la mano al resto del Parlamento", ha riconosciuto.