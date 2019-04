Berlusconi, è paralisi, M5s detta linea

ROMA, 7 APR - "I Cinquestelle non si rendono conto che l'Italia soffre di un gravissimo deficit di infrastrutture, che scoraggia gli investimenti e rende più difficile per le aziende competere. La Tav è il simbolo della paralisi di questo governo". Lo scrive su Facebook il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "I cantieri bloccati o mai partiti sono moltissimi, da Nord a Sud. Investire in infrastrutture significa invece creare posti di lavoro nell'immediato e ancora più in prospettiva. I grillini rifiutano la modernità, la tecnologia, il mercato: il problema è che, nonostante le apparenze, stanno dettando la linea del governo sulle questioni decisive come questa", sottolinea.