Fiorentina-Frosinone 0-1

FIRENZE, 7 APR - Grazie ad un gol di Ciofani al 39' della ripresa il Frosinone batte la Fiorentina al Franchi e resta in corsa per la salvezza. Per la formazione allenata da Marco Baroni è la seconda vittoria consecutiva mentre la Fiorentina sembra aver smarrito la via della vittoria. I viola creano tante occasioni, soprattutto nel primo tempo, ma non riescono a concretizzarle. E poco prima del gol del Frosinone era andata vicinissima al gol con Chiesa che però ha colpito il palo.