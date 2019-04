Corpo donna in canale, ipotesi omicidio

MODENA, 7 APR - Il corpo di una giovane straniera è stato trovato in un canale in stradello Toni, a Modena. Le prime ipotesi parlano di un omicidio: il cadavere della donna, presenta segni di una violenza subita. Sul posto è intervenuta la Squadra Mobile della Polizia di Stato. A notare il corpo è stato un passante che in quel momento, verso mezzogiorno, stava portando fuori il cane. Inutile l'intervento di una automedica e di una ambulanza del 118, la donna era già morta. Non è chiaro da quanto tempo si trovasse lì il corpo. Al lavoro gli esperti della Scientifica.