In Santuario Spoliazione feretro Acutis

ASSISI (PERUGIA), 7 APR - Tumulato nel Santuario della Spoliazione, ad Assisi, il feretro del venerabile Carlo Acutis. Le centinaia di fedeli presenti hanno subito cominciato a rendere omaggio al giovane morto all'età di 15 anni dopo avere vissuto per diverso tempo nella città umbra. Patito di Internet, considerato un 'genio' dell'informatica, usava il web come veicolo di evangelizzazione ed è stato indicato come possibile futuro 'patrono' di Internet. E' stato anche indicato dal Papa come esempio di santità dell'era della Rete. "Carlo viene a riposare in questo stesso ambiente che fu testimone della spogliazione di Francesco" ha sottolineato monsignor Domenico Sorrentino, vescovo della diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino. Il corpo del venerabile è arrivato nel Santuario al termine di un corteo partito dalla cattedrale di San Rufino che ha fatto una tappa anche nella Basilica di Santa Chiara.