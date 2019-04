Bonucci: Col Milan vittoria prestigiosa

TORINO, 7 APR - "Una vittoria contro un avversario prestigioso che ci proietta nel modo giusto verso la prima di due finali". Leonardo Bonucci festeggia il successo della Juventus sul Milan, di cui è stato capitano nella scorsa stagione, con lo sguardo già rivolto all'imminente doppio confronto in Champions contro l'Ajax. Nel post pubblicato sul proprio profilo Instagram, il difensore dei bianconeri ha inserito anche tre foto, l'ultima delle quali lo ritrae esultante con Kean. "Non smettiamo mai di lottare", gli fa eco Alex Sandro, uno dei protagonisti della vittoria di ieri: il brasiliano è stato schierato da Allegri come difensore centrale, grande novità nel ricco bagaglio tecnico dell'esterno bianconero. La vittoria sui rossoneri ha avvicinato la Juventus all'ottavo scudetto consecutivo: "Un'altra vittoria che ci separa di soli 3 punti da uno dei grandi obiettivi di stagione", conferma Mattia De Sciglio, su Instagram. In caso di sconfitta del Napoli col Genoa, la Juve sarebbe campione con 7 turni d'anticipo.