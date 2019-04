Roma: Ranieri, De Rossi è un condottiero

ROMA, 6 APR - Sorride Claudio Ranieri, la sua Roma vince in casa della samp e riprende la corsa per la Champions league. "Questa è la giusta mentalità che deve avere ogni squadra, aiutarsi uno con l'altro. Devo dire che i giocatori hanno fatto un'ottima prestazione", le parole del tecnico giallorosso ai microfoni di Dazn. E su Daniele De Rossi, uomo-partita della serata di Marassi, aggiunge "e' l'anima di questa squadra, è il capitano. Si gasa e lo fa con i compagni. Io ho bisogno di chi tiene alla maglia, di un condottiero. È importante per me, per Roma e per la società".