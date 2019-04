L'Ajax ne fa 4 e ritrova il primato

ROMA, 6 APR - La Juve chiama e l'Ajax risponde a suon di gol. Nella 29/a giornata dell'Eredivisie, la squadra allenata da Erik Ten Hag, prossima avversaria dei bianconeri nei quarti di Champions, cala il poker (4-1) nel Koning Willem II Stadion di Tilburg, superando il Willem II guidato da Adrie Koster. I 'Lancieri' di Amsterdam ritrovano così il primato in classifica, nell'attesa che domani scenda in campo il Psv Eindhoven, impegnato alle 16,45 ad Arnhem contro il Vitesse. L'Ajax ha sbloccato il risultato al 14' con Van de Beek e, dopo avere subito il pareggio da Isak al 26' su rigore, è tornato a condurre prima della fine del primo tempo con Heerkens al 41'. Nella ripresa, all'8', tris di Veltman e definitivo 4-1 di Ziyech, servito da Tadic. In classifica Ajax punti 71, PSV Eindhoven 70, ma con una partita in meno.