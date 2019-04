Israele estenderà sovranità su Cisgiordania

(ANSAmed) - TEL AVIV, 6 APR - Se rieletto il premier Benyamin Netanyahu intende estendere la sovranità israeliana a parti della Cisgiordania. "Io - ha detto in tv sottolineando che di questo si sta discutendo nel governo - mi accingo ad estendere la sovranità in Giudea e Samaria (Cisgiordania) e non faccio differenze tra zone omogenee di insediamento ebraico e insediamenti isolati". "Non dividerò Gerusalemme - ha aggiunto - non evacuerò alcuna comunità e avrò cura che Israele controlli il territorio ad ovest del Giordano".