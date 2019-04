Ruanda: Mogherini, omaggio Ue a vittime genocidio 25 anni fa

BRUXELLES, 6 APR - "In questa giornata internazionale di riflessione sul genocidio dei Tutsi in Ruanda, nel 1994, ci uniamo alla commemorazione e rendiamo omaggio agli oltre 800.000 uomini, donne e bambini che hanno perso la vita a causa delle inumane atrocità commesse deliberatamente contro di loro. Esprimiamo la nostra solidarietà alle famiglie": lo ha dichiarato l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini, a nome dell'Unione europea, in occasione delle celebrazioni per il 25/mo anniversario del genocidio. "Venticinque anni dopo, il Ruanda è, per molti versi, un Paese trasformato, grazie alla determinazione dei ruandesi a ricostruire le loro vite e il loro Paese e a perseguire la riconciliazione nazionale", ha proseguito. "In questo sforzo continuo, i ruandesi meritano il sostegno permanente e la solidarietà della comunità internazionale".