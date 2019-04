Clarinettista italiano sul podio della Nielsen Competition

ROMA, 6 APR - Un clarinettista italiano conquista dopo ventidue anni il podio nella Carl Nielsen Competition, uno dei più prestigiosi concorsi musicali. Aron Chiesa, 22 anni, romano, ha ottenuto il secondo premio nella competizione internazionale che si tiene in Danimarca suonando i Concerti per Clarinetto di Mozart e di Nielsen con la Copenhagen PhilharmoniaOrchestra. Prima di lui il clarinettista sloveno, Blaz Sparovec. Chiesa, nonostante la giovane età, è attualmente il primo clarinetto della Sinfonieorchester di Basilea in Svizzera, ed ha ricoperto stabilmente lo stesso ruolo nell'orchestra dell'Opera Royal de Wallonie de Liege in Belgio. Il musicista romano, che si è diplomato al conservatorio "Briccialdi" di Terni cinque anni fa con il massimo dei voti, lode e menzione d'onore, ha conquistato numerosi altri premi internazionali ed è stato più volte invitato come primo clarinetto anche dall'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, come vincitore delle audizioni nel 2015 e nel 2016. (ANSA).