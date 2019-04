Brexit: ministro ombra Labour, 'May sia più flessibile'

ROMA, 6 APR - "Il partito laburista si è fatto avanti, vogliamo aiutare. Siamo impegnati in questi colloqui in buona fede, ma il governo deve forse mostrare un po' più di flessibilità di quanto sembra aver fatto finora": lo ha ribadito il ministro-ombra laburista degli Interni, Diane Abbott, parlando dei colloqui in corso sulla Brexit a Bbc Radio. "Non c'è dubbio che il pasticcio in cui ci troviamo sia il disastro di Theresa May, anche i parlamentari di Tory lo ammettono", ha aggiunto, sottolineando che il Labour "non è entrato in questi colloqui con posizioni dogmatiche". Secondo il ministro dell'educazione, Nadhim Zahawi, partecipare alle elezioni europee "per i conservatori sarebbe una lettera d'addio prima del suicidio". Il "agisca rapidamente", perché per i conservatori, ma anche per i laburisti, "sarebbe una minaccia esistenziale partecipare alle elezioni europee e dover spiegare ai nostri elettori perché non siamo stati in grado di portare a termine la Brexit".