Gilet gialli: 21 fermi a Parigi

PARIGI, 6 APR - Ventuno persone sono state fermate a Parigi a margine del 21/mo atto di proteste dei gilet gialli: è quanto annuncia la polizia. Sei persone, tra cui l'ex portavoce del movimento, Eric Drouet, sono stati multati dagli agenti nel perimetro vietato alle manifestazioni, una vasta zona che include il palazzo dell'Eliseo, l'avenue degli Champs-Elysées e l'Assemblea Nazionale. L'avvocato di Drouet ha già fatto sapere che contesterà la multa, spiegando che l'autotrasportatore star dei social network si trovava lì, insieme alla madre, solo per prendere la metropolitana. Intanto, in Place de la République, centinaia di persone si sono riunite per sfilare verso i grattacieli de La Défense, il quartiere degli affari simbolo dei grandi gruppi francesi e internazionali alle porte di Parigi. Una protesta assolutamente calma e pacifica, per il momento, in questa rara giornata di sole primaverile di Parigi. Un altro centinaio di casacche gialle si sono invece ritrovate nei pressi della Gare Montpartnasse.