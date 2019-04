Pioli, Abbiamo obbligo e dovere vincere

FIRENZE, 06 APR - ''E' troppo tempo che non vinciamo e che non lo facciamo davanti ai nostri tifosi, abbiamo l'obbligo e il dovere di fare il massimo da qui alla fine''. Lo ha detto Stefano Pioli alla vigilia della gara interna con il Frosinone. La Fiorentina al campionato ha ormai pochissimo da dire e da chiedere. Però il tecnico non demorde: ''Mancano ancora 8 gare da qui alla fine di cui cinque nel nostro stadio. Saranno utili alla nostra classifica e a tutta la stagione, prima di tirare le somme. Solo al termine potremo fare un bilancio definitivo su tutto, anche sul mio lavoro e su chi potrà restare a Firenze. La semifinale di Coppa Italia con l'Atalanta? Ovviamente ci teniamo moltissimo ma ora pensiamo al Frosinone''. Tra i convocati unico assente Edimilson ancora alle prese con un problemi fisici.