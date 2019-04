Casaleggio, da Garante attacco politico

IVREA, 6 APR - La vicenda della multa del Garante della privacy all'associazione Rousseau "penso ci dica solo una cosa, che a capo dell'Authority non può starci un ex capogruppo del Pd, ma neanche un politico in generale, ci deve essere un professionista che mantenga la propria autonomia". Lo afferma Davide Casaleggio a margine di Sum. "Mi sembra che sia chiaro" che da parte del Garante "ci sia stato un attacco politico", sottolinea.