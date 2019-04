Bezos, la nuova compagna Lauren Sanchez chiede il divorzio

LOS ANGELES, 6 APR - Lauren Sanchez, personaggio televisivo e nuova compagna di Jeff Bezos, ha chiesto il divorzio all'indomani dell'accordo sulla fine del matrimonio tra l'amministratore delegato di Amazon e la ormai ex-moglie Mackenzie del valore di 36 miliardi di dollari. Sanchez e il talent scout Patrick Whitesell, suo marito da 14 anni, lo scorso venerdì hanno entrambi depositato i documenti per avviare le pratiche di divorzio. Chiederanno l'affidamento congiunto dei loro due figli. L'accordo tra Jeff Bezos e MacKenzie è stato firmato giovedì. La coppia miliardaria aveva annunciato che stava per divorziare a gennaio, poco prima che il National Enquirer rivelasse che il tycoon e la anchor woman avevano una relazione. In seguito, Bezos ha accusato l'editore della rivista di aver minacciato di pubblicare sue foto compromettenti se non avesse smesso di indagare su come il National Enquirer era venuto in possesso dei suoi messaggi privati con la nuova fidanzata.(ANSA).