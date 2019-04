Fnsi, 85% giornaliste dichiara di aver subito molestie

ROMA, 5 APR - L'85% di giornaliste che lavorano come dipendenti dei media (in quotidiani, tv e agenzie di stampa, esclusi i periodici) dichiara di aver subito molestie (il 66,3% negli ultimi 5 anni). Emerge dall'indagine, effettuata con questionari anonimi, promossa dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana avviata in collaborazione con Casagit, Inpgi, Usigrai, con i patrocini dell'Ordine dei Giornalisti e di Agcom, e condotta da Kairos Ricerche. "Sono stati inviati 2775 questionari e le risposte sono state 1132, il 42% del totale. "Risultati sono orientativi, vanno presi con cautela- spiega la curatrice Linda Laura Sabbadini - ma identificano situazione di forte disagio fra le donne". Le forme di molestia più diffuse sono quelle verbali a sfondo sessuale e gli sguardi inopportuni o lascivi. Rilevante anche il dato sulle molestie fisiche e sessuali: il 34,9% dichiara che sono state abbracciate, baciate, toccate o messe alle strette contro la loro volontà in modo che ha provocato disagio.