Proteste anti-nomadi: Fico, d'accordo con Raggi

ROMA, 5 APR - "Sui fatti di Torre Maura condivido le parole pronunciate dalla sindaca Virginia Raggi. Ha preso posizione in modo chiaro e netto, e sono d'accordo con lei. Siamo tutti dalla parte di Simone, che dice che non bisogna soffiare sul fuoco". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a margine della partecipazione al Festival internazionale del giornalismo di Perugia, riferendosi alle proteste contro l'arrivo di alcune decine di nomadi nel centro d'accoglienza di Torre Maura, alla periferia di Roma. Simone è il quindicenne che ha accusato i manifestanti di Casapound di cavalcare "la rabbia della gente" solo "per racimolare i voti". "'Sta cosa de anda' sempre contro le minoranze a me nun me sta bene - han detto Simone - Nessuno deve essere lasciato indietro, né italiani né rom".