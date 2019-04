'Uccise fratello per villa',18 anni pena

MASSA (MASSA CARRARA), 5 APR - E' stato condannato a 18 anni di reclusione, con rito abbreviato, Marco Casonato, ex docente universitario di psicologia a Milano, accusato di aver ucciso il fratello Pietro, 59 anni, medico, nel novembre 2017, travolgendolo con l'auto al culmine di una lite per questioni legate a Villa Massoni a Massa (Massa Carrara), storica dimora di proprietà dei due fratelli. Il pm aveva chiesto una condanna a 20 anni di reclusione. Casonato era presente in aula alla lettura della sentenza emessa dal gup di Massa.