Busta a esponente Lega, è simile a plico Appendino

TORINO, 5 APR - Una busta sospetta, all'apparenza simile a quella indirizzata nei giorni scorsi alla sindaca Chiara Appendino, è stata ricevuta oggi dal capogruppo della Lega della Circoscrizione 6 di Torino, Alessandro Sciretti. Secondo quanto si apprende, il mittente è lo stesso, ovvero 'Scuola A.Diaz Genova'. Da un primo esame radiografico degli artificieri, anche il contenuto sembra lo stesso. Sciretti era finito al centro delle polemiche per avere evocato la Diaz per i manifestanti che il 9 febbraio devastarono la città. Negli uffici della Circoscrizione, in via San Benigno, stanno intervenendo gli artificieri. A chiamare le forze dell'ordine è stata la presidente, Carlotta Salerno, tra le prime a chiedere lo sgombero della scuola di via Tollegno, occupata dagli anarchici dopo il loro allontanamento dall'Asilo Occupato. La scuola occupata è la Salvo d'Acquisto e si trova nel territorio della Circoscrizione.(ANSA).