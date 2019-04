Ranieri "Roma è in crescita"

ROMA, 05 APR - "La partita con la Fiorentina credo abbia dato una buona iniezione di fiducia e consapevolezza alla squadra. Capisco che il pareggio possa sembrare non sufficiente, ma vista la situazione un punto con una prestazione così importante fa capire ai ragazzi che stanno bene fisicamente e che stanno facendo un grosso lavoro anche a livello mentale. È logico che adesso voglio una conferma con la Sampdoria. Sarà una partita importante". Così il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, alla vigilia della trasferta d Genova. Per quanto riguarda le scelte di formazione, l'allenatore ha comunicato le assenze di Florenzi, Santon, Perotti e Pastore, mentre El Shaarawy sarà nuovamente a disposizione. In porta Mirante sarà ancora una volta preferito a Olsen.