Torna la neve sulla cima del Subasio

ASSISI (PERUGIA), 5 APR - Insolito aspetto in stile invernale per il Subasio, la montagna alle spalle di Assisi la sommità della quale stamani è ricoperta dalla neve. Su tutta la regione le temperature si sono improvvisamente abbassate in seguito all'arrivo dell'ultima perturbazione. Le minime hanno infatti toccato i quattro gradi a Perugia e a Terni. Nella giornata del 4 aprile quasi tutta l'Umbria è stata interessata da piogge piuttosto intense. Maltempo che ha fatto tornare anche la neve sul Subasio nonostante sia già aprile.