Libia: Guterres vola a Bengasi

ROMA, 5 APR - "Sto per volare da Tripoli a Tobruk e Bengasi. Il mio obiettivo resta lo stesso: evitare un confronto militare. Ribadisco che non c'è una soluzione militare alla crisi libica, solo una soluzione politica". Lo scrive su Twitter il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in visita in Libia proprio mentre le forze del generale della Cirenaica, Khalifa Haftar, marciano verso la capitale Tripoli.