Gelo in Piemonte, 4 metri neve nel Vco

TORINO, 5 APR - Notte fredda in Piemonte dopo la perturbazione che ha portato fino a quasi un metro e mezzo di neve fresca oltre i 2.000 metri sulle montagne del nord della regione. Il termometro è sceso sotto lo zero alle porte di Torino, a Venaria Reale, dove la minima della notte è stata -0.7. Nel centro del capoluogo regionale la stazione meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato 3.4 gradi con un'umidità dell'aria pari al 99% e 42.8 millimetri di pioggia caduti in un giorno. Gelo nelle Langhe e sull'Appennino: a Saliceto (385 metri di altitudine) minima a -0.3; al confine con la Liguria a Cabella -2.9, a Carrega -1. Freddo invernale in montagna: -11.5 a Entracque (Cuneo), - 10.8 a Sauze di Cesana (Torino), -15.1 sopra Bardonecchia (Torino). Abbondantissima le neve nel Piemonte settentrionale.