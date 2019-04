Atalanta-Bologna 4-1

ROMA, 4 APR - Basta un quarto d'ora all'Atalanta per chiudere la pratica Bologna: il posticipo della 30/a giornata finisce 4-1 per i bergamaschi che grazie ai tre punti conquistati questa sera si portano a un punto dal quarto posto che vale la Champions league. I padroni di casa passano dopo tre minuti scarsi di gioco con Ilicic che due minuti dopo raddoppia incuneandosi in area dopo la rimessa laterale di Hateboer rifinita da de Roon. Nemmeno il 10' e stavolta è il mediano olandese a dare il via al tris in diagonale basso dall'esterno connazionale. Poker al quarto d'ora, quando Zapata (che salterà la sfida con l'Inter), lanciato lungo da Palomino, supera di slancio Gonzalez con una sterzata per poi scaraventale la sfera sotto il sette. Nella ripresa arriva il gol del Bologna: è l'ex Orsolini ad andare a segno con una punizione dalla trequarti.