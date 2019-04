Seedorf, Champions? Milan ce la può fare

MILANO, 4 APR - Clarence Seedorf torna a Milanello per una visita di cortesia, per salutare ''il vecchio amico'' Gattuso e lascia - sui profili social del Milan - un messaggio di speranza per il suo vecchio club: ''Il Milan ce la può fare per la Champions''. Per Seedorf, attuale ct del Camerun, è stato ''un grande piacere tornare'' nel centro sportivo rossonero, ''vedere le persone che fanno l'anima di Milanello'' e osservare i giocatori che, secondo l'olandese, ''si stanno allenando bene e con impegno''. Seedorf è stato giocatore del Milan dal 2002 al 2012, disputando 432 gare, segnando 62 gol e vincendo 10 trofei: 2 Scudetti, 2 Champions League, 2 Supercoppe Europee, 2 Supercoppe Italiane, una Coppa Italia ed un Mondiale per Club. Inoltre, dal gennaio al giugno 2014, Seedorf è stato anche allenatore del Milan, prima di essere esonerato.