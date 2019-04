Salvini, assenze sovranisti fake news

PARIGI, 04 APR - "E' una notizia surreale": lo ha detto Matteo Salvini, riferendosi alle polemiche per l'assenza di grandi leader sovranisti come Viktor Orban e Marine Le Pen alla conferenza di Milano. "Se uno non è stato invitato e non viene mi sembra normale", ha proseguito, parlando di "fake news". "Marine Le Pen non c'è perché non era prevista, come faccio ad essere deluso se non l'avevo invitata". In ogni caso "Viktor l'ho sentito questa settimana" e "Marine la vedo domani".