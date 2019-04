Junior Tim Cup a Ferrara con Floccari

ROMA, 4 APR - Una delegazione di ragazzi della parrocchia San Filippo e Giacomo di Bagnarola (Forlì-Cesena), che partecipa alla Junior Tim Cup - il torneo di calcio a sette riservato agli under 14 promosso da Lega serie A, Tim e Centro sportivo italiano - ha incontrato l'attaccante della Spal Sergio Floccari allo stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara. Floccari ha indossato la maglia della Junior Tim cup con la scritta "UNO DI NOI", oltre a firmare la maglia staffetta che fa da testimone tra tutti i campioni incontrati nelle città della Serie A. "E' emozionante essere qui e percepire l'entusiasmo dei ragazzi. Diventare calciatori nella vita è una fortuna per pochi, bisogna alzare il livello dei propri valori per diventare grandi uomini, è soprattutto questo quello che conta", ga detto. Ieri sera, lo stadio 'Mazza' ha aperto le porte alla Junior Tim Cup prima di Spal-Lazio: le squadre delle parrocchie Santa Maria Ausiliatrice di Villalta di Cesenatico (FC) e S.Filippo e Giacomo si sono sfidate in un'amichevole.