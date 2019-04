Musica: Celine Dion annuncia nuovo album e tour in 2019

NEW YORK, 4 APR - Tre anni dopo la morte del marito René Angélil, Celine Dion è pronta a tornare in pista con un nuovo album e tour. 'Courage' (Coraggio, ndr) uscirà a novembre. La cantante, 51 anni, in realtà non è esattamente fuori dalle scene. Ha infatti uno show a Las Vegas ma è in dirittura di arrivo. E' proprio da Sin City che la popstar ha annunciato che darà il via al suo 'Courage World Tour' da Quebec City in Canada il prossimo 18 settembre e tra le tappe in Usa ci saranno Miami, Los Angeles, Chicago e New York. Courage è il suo 12mo album. "Sarò la Celine che conoscete - ha detto alla platea - Celine a 51 anni, la Celine con i produttori e autori con cui ha sempre lavorato e con nuovi anche. Il sound sarà un po' diverso e la musica cambierà ma sarò sempre chi sono".