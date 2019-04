Troupe Rai aggredita da nomadi a Prato

PRATO, 4 APR - Una troupe del Tgr Rai della Toscana, composta da una giornalista e un'operatrice, è stata aggredita oggi a Paperino, alla periferia di Prato, da dei nomadi mentre stava registrando un servizio all'indomani del sequestro di una discarica abusiva nei pressi di alcuni insediamenti. La troupe ha sporto denuncia per percosse. Per allontanare la troupe sarebbe stata utilizzata una canna di bambù. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha espresso "solidarietà ai giornalisti" e assicurato "l'impegno ad essere presto a Prato per fare lo sgombero e mettere ordine". Il sindaco di Prato Matteo Biffoni ricorda che a Paperino "non c'è un campo nomadi ma insediamenti su cui siamo intervenuti più volte". Anche l'Associazione sinti italiani di Prato ribadisce che nella zona dell'aggressione non ci sono campi nomadi e che "qualsiasi forma di accampamento è legata a proprietà privata di singoli, rom o non rom, che rispondono dei propri atti".