Mondiali donne 2019: c'è album Panini

ROMA, 4 APR - Le figurine Panini si tingono di rosa in vista dei prossimi Mondiali di calcio femminile in Francia, che si apriranno il 7 giugno prossimo a Parigi. E' in uscita l'album "FIFA Women's World Cup France 2019", che contiene anche le immagini delle atlete della Nazionale azzurra guidata da Milena Bertolini. In copertina, l'immagine di una calciatrice che corre con al piede il pallone ufficiale del torneo. La collezione, che comprende 480 figurine, sarà presentata alla nazionale femminile italiana e alla delegazione della Figc lunedì prossimo a Reggio Emilia, il giorno dell'uscita della raccolta e alla vigilia della partita amichevole contro l'Irlanda in programma allo stadio "Città del Tricolore".