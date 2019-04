G7:ministri Interni a Parigi,primo incontro Castaner-Salvini

PARIGI, 4 APR - Si apre oggi a Parigi il vertice del G7 dei ministri degli Interni promosso dall'attuale presidenza di turno francese per rafforzare, tra l'altro, la cooperazione in termini di lotta al terrorismo, reti di trafficanti e immigrazione clandestina irregolare, lotta ai contenuti estremistici su internet. Per l'Italia, è atteso per la prima volta a Parigi da vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che arriverà a metà mattinata e, intorno alle 16.30, avrà il primo incontro bilaterale con il padrone di casa e omologo francese, Christophe Castaner. Il faccia a faccia tra il capo del Viminale e il cosiddetto 'premier flic de France' - la storica definizione è di Georges Clemenceau - è previsto a margine dei lavori a cui sono attesi, tra gli altri, gli omologhi di Germania, Usa, Canada e Gran Bretagna. Un'occasione per Salvini e il padrone di casa fedelissimo di Macron di chiarirsi a quattr'occhi dopo mesi di bordate e veleni a ripetizione, incluso sui social network, durante la crisi tra Italia e Francia e fare il punto su dossier di interesse comune: dall'azione anti-terrorismo fino al nodo migranti e la questione dei latitanti degli anni di Piombo. Convocato nella sede di Place Beauvau, di fronte all'Eliseo, il G7 Interni si aprirà alle 12:15 con un discorso di Castaner, a cui seguirà una colazione di lavoro sulla lotta contro il traffico di migranti e le reti di passeurs, in presenza dei ministri dell'Interno di Niger e Burkina Faso. Secondo fonti francesi, Salvini parteciperà al G7 Interni per tutta la giornata di oggi, ma non sarà alla conferenza stampa conclusiva prevista per domani in tarda mattinata, dovendo lui rientrare in Italia in anticipo rispetto al termine dei lavori. Ala riunione, tra gli altri, anche gli omologhi di Usa, Canada, Germania e Gran Bretagna. "Pensare di poter affrontare da soli le sfide attuali per la nostra sicurezza - avverte Castaner nell'opuscolo pubblicato in vista della due giorni di lavori - non è solo un'illusione ma un grave pericolo".(ANSA).