Golf: a scuola a Castel Volturno con progetto Federazione

CASTEL VOLTURNO (CASERTA), 4 APR - Lezioni di golf per i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Villaggio Coppola di Castel Volturno (Caserta). Una giornata diversa nella scuola multietnica di un territorio complicato all'insegna di una disciplina che la Federgolf viole avvicinare ai più giovani. Ecco dunque il progetto "Golf a scuola", voluto dalla Federazione in collaborazione con l'Istituto per il Credito Sportivo - patrocinio di Coni e Cip - in vista della Ryder Cup 2022, che oggi, come ogni giovedì dal 28 febbraio, permette agli studenti delle elementari di cimentarsi, con la supervisione del maestro Toti Caruso, golfista professionista, per tre ore con mazze e palline. "Questa iniziativa ha prodotto tra i ragazzi un entusiasmo contagioso" dice il dirigente scolastico Nicoletta Fabozzi, mentre il delegato regionale Federgolf Vincenzo Corvino parla della mission federale "di avvicinare i ragazzi e le famiglie ad uno sport che non è d'elite come si crede. Qui a Castel Volturno c'è anche un valore simbolico importante". E peraltro c'è un circolo del golf con un campo da 18 buche, il più grande della regione.(ANSA).