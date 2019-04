Libia: Salvini a G7, siamo preoccupati

PARIGI, 04 APR - "Siamo preoccupati per quanto sta accadendo in Libia e approfitto per chiedere a tutti una soluzione": è quanto dichiarato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, durante la colazione di lavoro nel G7 di Parigi dedicata alla 'lotta contro il traffico dei migranti e le reti dedicate alla tratta' di esseri umani.