Cantieri: Conte, arriva riforma Cipe per velocizzare

FABRIANO (ANCONA), 4 APR - "Oggi ogni variante passa al Cipe e passano sette o otto mesi. Tra le misure sblocca cantieri e per la crescita, c'è anche il nuovo regolamento del Cipe per velocizzare le procedure". Lo annuncia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della visita a Fabriano (Ancona) ai cantieri del Quadrilatero Marche-Umbria presso la località di Borgo Tufico. "Non portiamo ogni variante ma solo quelle oltre una certa percentuale e in più abbreviamo i tempi. E' la semplificazione", aggiunge.