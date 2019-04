Universiadi: buon sorteggio per Azzurri

NAPOLI, 4 APR - Sorteggio amico per gli azzurri del calcio in vista delle prossime Universiadi in programma a Napoli e in tutta la dal 3 al 14 luglio. Complice la mano fortunata di Alex Meret, il portiere del Napoli che ha estratto i bussolotti, gli uomini di mister Arrigoni sono stati inseriti nel gruppo B con Messico e Ucraina. Ben altra sorte è toccata alle principali avversarie degli azzurri per il titolo finale. I gruppi C e D, infatti, sono dei veri gironi di ferro. Nel gruppo C si sfideranno Francia, Brasile e Sudafrica. Molto duro anche il girone D con Giappone, Russia e Argentina. E' andata meno bene alle azzurre che troveranno nel loro gruppo due team molto quotati, Giappone e Usa. Madrina del sorteggio del torneo femminile la calciatrice ex Napoli, ora al Chievo Verona, Valeria Pirone.