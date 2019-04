Bucci, domani progetto esecutivo ponte

GENOVA, 4 APR - "Domani saremo in condizioni di firmare il progetto esecutivo di ricostruzione del ponte". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci. "Domani avremo tutti i documenti per firmare il piano dopo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Attendiamo per stasera la valutazione d'impatto ambientale semplificata del ministero dell'Ambiente. Sono fiducioso che chiuderemo entro domani, al massimo entro sabato". Bucci ha anche annunciato che entro un paio di settimane saranno pronte le sei torri di sostegno della pila 10 nel cantiere est di ponte Morandi, torri che permetteranno di mettere in sicurezza la struttura, di consentire il quarto accesso degli sfollati nelle loro case e permettere l'apertura di via Fillak, ultima strada di collegamento tra la Valpolcevera e il centro ancora in zona rossa e quindi chiusa. "L'apertura di via Fillak - ha detto il sindaco - sarà il mio uovo di Pasqua per la città".