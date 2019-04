Truffa alla Rai, gettoni oro mai coniati

ROMA, 4 APR - Hanno fatturato alla Rai i gettoni d'oro destinati ad alcune delle trasmissioni più popolari,da 'Uno mattina' a 'I fatti vostri', da 'La prova del cuoco' a 'Affari tuoi'. Ma in realtà non li hanno mai coniati e ora rischiano di essere processati per truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture. La procura di Roma ha chiuso l'indagine nei confronti di cinque tra dirigenti ed ex dirigenti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato e oggi la Guardia di Finanza ha notificato agli indagati l'avviso di chiusura indagine, che prelude la richiesta di rinvio a giudizio. La truffa ha prodotto un danno per la Rai di circa 700mila euro, soldi che sono stati fatturati all'azienda per la produzione dei gettoni d'oro mai coniati. "Ribadiamo la piena disponibilità a collaborare con la magistratura" afferma il Poligrafico dello Stato ricordando che l'indagine nasce anche a seguito di un esposto presentato dallo stesso Poligrafico alla Procura ad aprile 2016. "Siamo parte lesa" dice la Rai.