Venezuela, è probabile l'arrivo di altre truppe russe

MOSCA, 4 APR - Il vice ministro degli Esteri del Venezuela Ivan Gil non esclude l'arrivo di altre truppe russe nel Paese sudamericano. Lo riporta l'agenzia Interfax. "E' già stato detto - ha affermato Gil - che un gruppo di specialisti militari è al momento in Venezuela in base ai nostri accordi e contratti di cooperazione tecnico-militare. Rimarranno quanto necessario. E' probabile - ha proseguito il vice ministro - che ci saranno nuove missioni, ma tutte nell'ambito degli accordi che già esistono nella sfera della sicurezza".