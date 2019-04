Meret, per Napoli grande occasione

NAPOLI, 4 APR - Le Universiadi, al via a Napoli il prossimo 3 luglio saranno "sicuramente un evento prestigioso ed importante e quindi tutti dovranno dare il loro meglio. E' una manifestazione sportiva con tantissimi ragazzi; c'è innanzitutto il divertimento ed il gruppo, che saranno gli elementi più importanti perchè più uniti si è e meglio è". Lo dice Alex Meret, portiere del Napoli e dell'Under 21 in occasione dei sorteggi dei tornei a squadre in programma alle Universiadi. "Per Napoli e la Campania sarà una grande occasione, sono molto contento di essere qui" ed "indossare la maglia della Nazionale, in qualsiasi competizione - ha aggiunto Meret - è un grandissimo onore ed orgoglio. C'è un senso di responsabilità verso tutta la nazione. Bisogna dare il meglio per fare una bella figura".