'S.Siro o nuovo stadio non è problema'

MILANO, 4 APR - "Sia che rimanga San Siro, sia che se ne faccia uno nuovo, sia che si faccia una ristrutturazione adeguata, tutte e tre le soluzioni sono per loro assolutamente perfette. Il problema non si pone". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha ribadito che sulla candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali 2026 non pesa il dibattito sul futuro dello stadio, scelto come sede per la cerimonia inaugurale. "Per noi, non solo non è un problema, qualunque soluzione esca fuori per noi va benissimo e va altrettanto bene al Cio - ha detto Malagò dopo aver accompagnato la commissione di valutazione del Cio nella visita a San Siro assieme ai dirigenti di Inter e Milan -. E' un tema che riguarda Milan, Inter e Comune di Milano. Sulle tempistiche è un discorso di buonsenso. Siccome il nuovo stadio sarà inaugurato solo quando le società avranno finito di giocare nel vecchio stadio, qualunque opzione va bene".