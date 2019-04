Maltempo: Valle d'Aosta, fino a oltre un metro di neve

AOSTA, 4 APR - Dopo settimane di sostanziale siccità da mercoledì pomeriggio la Valle d'Aosta si è di nuovo vestita di bianco. La quota neve si attesta attorno ai 1.000 metri di quota e sopra i 2.000 metri l'ufficio neve e valanghe della Regione segnala che in 24 ore sono caduti 50-60 centimetri in Valtournenche, nelle valli di Ayas, Gressoney, Champorcher e nelle alte valli di Cogne; 30-40 cm in Valpelline, a Pila, Valsavarenche e nelle altre valli di Cogne; 20-30 cm nella val di Rhemes, nella zona del Gran San Bernardo e nelle valli del Monte Bianco; 15-20 cm a La Thuile e Valgrisenche. Quantitativi che sono destinati ad aumentare in particolare nell'area tra il Gran San Bernardo, il Monte Bianco e la Valgrisenche, visto il prosieguo delle precipitazioni. Sommando i quantitativi già caduti tra martedì e mercoledì a quelli delle ultime ore, a 3.000 metri, sopra Cervinia, si contano 120 cm di neve fresca. Il traforo del Gran San Bernardo, al confine con la Svizzera, è temporaneamente chiuso ai mezzi pesanti. Nessun particolare problema invece al traforo del Monte Bianco, al confine con la Francia. La pioggia al momento non ha causato disagi: i quantitativi massimi nella zona sudorientale della regione, con medie di 43 mm e massime di 85 mm nell'arco delle 24 ore. Dalla serata sono attese schiarite e domani - prevede l'ufficio meteo regionale - tornerà il bel tempo. Sabato sarà "prevalentemente nuvoloso" e domenica sono attese nuove precipitazioni.