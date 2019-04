Icardi festeggia,'forza Inter!'

MILANO, 4 APR - La foto dell'abbraccio con Perisic e Nainggolan dopo il rigore segnato e poche parole: 'Forza Inter'. Mauro Icardi celebra il successo dei nerazzurri sul Genoa e nella notte, su Instagram, pubblica cinque immagini della partita tutte in bianco e nero. Le più significative ritraggono l'argentino con alcuni compagni di squadra, tutti sorridenti dopo il suo tiro dal dischetto che è valso il momentaneo 2-0 al Ferraris. Un ritorno in campo perfetto per l'ex capitano che prova ad archiviare due mesi di polemiche facendo parlare il campo.