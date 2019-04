Conte, ci interessa non solo Pil ma distribuzione ricchezza

SAN PATRIGNANO (RIMINI), 4 APR - "A questo Governo interessa la crescita economica, e in queste ore stiamo preparando misure volte a favorire la crescita" ma a "questo Governo interessa non solo il Pil, la crescita economica". A questo Governo "interessa vedere come come si distribuisce la ricchezza tra le varie fasce della popolazione". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un passaggio del suo intervento al Sustainable Economy Forum a san Patrignano.