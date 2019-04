Usa: Biden risponde ad accuse, 'sarò più rispettoso'

NEW YORK, 3 APR - ''Sarò più attento e rispettoso dello spazio'' personale. Lo afferma il vice presidente americano, Joe Biden, in un video in cui risponde alle accuse di comportamento inappropriato avanzate da diverse donne. Nel filmato Biden spiega di aver sempre ''provato a instaurare una connessione personale'' e, ammettendo che le norme social stanno cambiando, afferma di ''ascoltare'' quello che le donne accusatrici hanno detto di lui.L'ex vicepresidente, che rischia di mandare in soffitta il suo sogno di candidarsi alla Casa Bianca, afferma come le azioni che gli vengono rinfacciate rappresentano "solo quello che io sono". "Ma le norme sociali stanno cambiando - aggiunge - e capisco quali siano adesso le mie responsabilità". Biden viene accusato di comportamenti espansivi che le sue accusatrici hanno definito inappropriato. Ma nessuna lo accusa di molestie o di abusi sessuali.