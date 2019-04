Spalletti "Icardi ha pagato il giusto"

ROMA, 3 APR - "Mauro ha pagato quel che doveva pagare, se non rispetti la squadra è giusto che stai fuori. Ma ora bisogna mettere l'Inter davanti a tutto, è rientrato e abbiamo a disposizione un attaccante in più". Così il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, commenta con Sky Sport il rientro dell'attaccante argentino, che ha coinciso col ritordo alla vittoria dei nerazzurri. "Mauro ha fatto una buona partita, ma può fare meglio. La vicenda l'abbiamo gestita come volevamo: ognuno può metterci qualcosa di suo, ma le decisioni le prendono quelli che hanno un ruolo. Pensate che le parole di domenica sera siano casuali? Che quelle in conferenza siano casuali o me le abbia suggerite qualcuno? I rapporti umani sono fondamentali, poi chiaramente si fa anche l'allenatore. Faccio questo mestiere da tantissimi anni, ormai sono abituato".