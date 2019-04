Sport: Abodi (Ics), serve 'regia' su finanziamenti agevolati

ROMA, 3 APR - Le risorse finanziarie disponibili dovrebbero poter contare "su una regia che metta in relazione le misure agevolate a livello comunitario, governativo e regionale, con quelle offerte dal Credito Sportivo". E' una delle richieste avanzate dal presidente dell'Ics, Andrea Abodi, ascoltato in Commissione Cultura della Camera nell'ambito dell'esame del disegno di legge sulle deleghe in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Tanti i temi trattati e le osservazioni poste all'attenzione della Commissione, che evidenziano sempre più la necessità di una politica di programmazione degli interventi e l'esigenza di uno strumento esaustivo di classificazione e mappatura dell'impiantistica, che consenta di evitare la sovrastrutturazione e di elaborare politiche di area per il miglioramento dell'offerta sportiva, anche scolastica e universitaria, dedicando particolare attenzione alla messa in sicurezza, l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'efficientamento energetico.